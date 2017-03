Nordhorn

28-Jähriger verletzt Polizisten und flieht

Es sollte eine ganz normale Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in Nordhorn werden, doch am Ende lag ein Polizist verletzt am Boden. Nach dem Tatverdächtigen wird gefahndet.

gn Nordhorn. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Nordhorn hat am Donnerstagabend am Stadtring eine Verkehrskontrolle durchgeführt, die mit einem verletzten Beamten endete. Die Polizisten waren gegen 23.20 Uhr auf ein Auto aufmerksam geworden und hielten es an, teilte die Polizei mit. Bei der Überprüfung des 28-jährigen russischen Fahrers mit Wohnsitz in Nordhorn ergaben sich nach Polizeiangaben Anhaltspunkte darauf, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Als der Mann mit dem Verdacht konfrontiert wurde, soll er versucht haben zu fliehen. Die Beamten konnten dies zunächst verhindern. Der 28-Jährige soll sich jedoch gewehrt haben. „Es kam zu einem Gerangel, in dessen Folge er mit einem der Beamten zu Boden fiel. Der Polizist schlug dabei mit dem Kopf auf die Straße und wurde nicht unerheblich verletzt“, sagt ein Polizeisprecher. Der Verdächtige soll daraufhin geflohen sein. Eine Sofortfahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Im Auto des Mannes fanden die Polizisten ein Klemmtütchen mit Drogenresten. Der verletzte Polizeibeamte wurde ambulant im Krankenhaus behandelt und konnte den Dienst nicht fortsetzen. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und Drogenbesitzes eröffnet. Die Ermittlungen und die Suche nach dem Mann dauern an.

