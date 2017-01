Region

28-Jähriger bei Schießerei in Enschede verletzt

Ein Mann ist in der Nacht zu Dienstag in Enschede mehrmals angeschossen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

gn/fsu Enschede. Ein 28-Jähriger aus Enschede ist in der Nacht zu Dienstag in der Ruischenborchstraat in seinem Auto mehrfach angeschossen worden. Der 28-Jährige sei verletzt zu einer Wohnung in der Nähe gelaufen und habe einem Bewohner von den Schüssen berichtet, teilt die Tageszeitung „Tubantia“ auf ihrer Webseite mit. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Kurz nach halb drei in der Nacht erhielt die Polizei in Enschede die Nachricht von einer Schießerei. Polizisten fanden in der Ruischenborchstraat schließlich ein Auto mit mehreren Einschusslöchern vor.

Das beschossene Auto wird derzeit untersucht. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.