Niedergrafschaft

28 Aussteller rund um das Thema „Wohnen“

„Bauen, Wohnen, Modernisieren“ – so lautet das Motto der Emlichheimer Bau-, Wohn- und Immobilienmesse, die von Freitag, 10. Februar, bis Sonntag, 12. Februar, in der Vechtetalhalle bereits in ihre 16. Runde geht.

gn Emlichheim. Die Vechtetalhalle, normalerweise Schauplatz für große Sportveranstaltungen, wird somit erneut zum Niedergrafschafter Messezentrum. Auf die Besucher warten Messetage mit einem großen und abwechslungsreichen Informations- und Unterhaltungsprogramm. Es wird alles geboten – die gesamte Handwerkspalette, preiswerte Wohn- und Baukonzepte und Themen wie Energiesparmöglichkeiten bei Alt- und Neubauten. Vom Handwerk bis zur optimalen Finanzierung – auf der 16. Emlichheimer Baumesse erhalten die Messebesucher Informationen aus erster Hand. Ob es um attraktives Wohnen, den Kauf einer Bestandsimmobilie oder den Bau eines neuen Eigenheims geht, ob um Renovierung oder Modernisierung oder um die Finanzierung einer geplanten Maßnahme – auf dieser Messe findet man die richtigen Ansprechpartner. 28 Aussteller präsentieren ihr Leistungsangebot, und sie sind sicher, die Besucher mit den innovativen Ideen des Marktes begeistern zu können. Der Eintritt ist dabei wie immer frei. Die Schirmherrin der Veranstaltung, Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters, eröffnet am Freitag, 10. Februar, die Emlichheimer Bau-, Wohn- und Immobilienmesse offiziell. Ab 16 Uhr öffnen sich die Türen für die Besucher. Am Sonnabend beginnt die Messe um 12 Uhr, und am Sonntag bereits um 11 Uhr. Beendet wird die Messse an allen drei Tagen um 18 Uhr. Bernd-Heinrich Hagmann, Prokurist und Leiter des Teams Firmenkunden der Grafschafter Volksbank, ist sich sicher: „Nach wie vor ist die Bau-, Wohn- und Immobilienmesse ein Schaufenster für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des örtlichen und regionalen Mittelstands“. Die Fachmesse werde von den Ausstellern gerne genutzt, einer „breiten Öffentlichkeit die Vielfalt und die Qualität der heimischen Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren.“ Die 28 Aussteller nutzen den Messetermin, um mit Bau- und Modernisierungsinteressierten, Fachplanern und wichtigen Entscheidungsträgern in persönlichen Kontakt zu treten. Für die Besucher dient sie als wichtige Orientierungshilfe für Kauf- und Investitionsentscheidungen. Der Hallenplan der Baumesse ist auf www.baumesse-emlichheim.de ebenso eingestellt wie die Liste der kostenlosen Fachvorträge am Sonnabend, und Sonntag sowie viele weitere interessante Informationen.

