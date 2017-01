Lokalsport

27:26 – HSG-Handballer gewinnen Test in Zwartemeer

In einem ausgeglichenen Spiel gegen Hurry Up zeigte der Nordhorner Handball-Zweitligist großen Siegeswillen. Anderthalb Wochen vor dem ersten Punktspiel in Leutershausen war vor allem Alex Terwolbeck sehr torgefährlich.

Zwartemeer. Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben ihr zweites Testspiel der Wintervorbereitung gewonnen, am Dienstagabend beim 27:26 (13:12) bei Hurry up Zwartemeer aber Licht und Schatten gezeigt. Was Trainer Heiner Bültmann gut gefiel: Seine Mannschaft bewies gegen den Siebten der Bene-League großen Siegeswillen. „Auch wenn es nur ein Vorbereitungsspiel war, wollte sie das enge Spiel erfolgreich zu Ende bringen“, lobte er. Den Siegtreffer warf Yannick Fraatz in der 59. Minute; es war der dritte erfolgreiche Siebenmeter des GN-Nachwuchssportlers des Jahres 2016. Bester Werfer der HSG war der gut aufgelegte Regisseur Alex Terwolbeck mit sechs Treffern.

Insgesamt zeigte der Zweitligist gut anderthalb Wochen vor dem Start in den zweiten Saisonteil zu große Schwächen im Abschluss. „Wir hatten gute Konzepte, die Angriffe liefen, aber wir haben zu viele freie Bälle verworfen“, kritisierte der Coach. Und in der Abwehr registrierte er ein paar Unachtsamkeiten zu viel. „Der Test hat uns gezeigt, dass bis zum ersten Punktspiel in Leutershausen noch einiges zu tun ist“, bilanzierte Bültmann und hofft: „Es wird unsere Aufmerksamkeit schärfen.“