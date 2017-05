Lokalsport

2:5 – Akbayram schießt Bentheim im Alleingang ab

Der SV Bad Bentheim hat beim SC Melle 03, dem Tabellendritten der Fußball-Landesliga, mit 2:5 (0:4) verloren. Die Obergrafschafter bekamen vor allem Melles Yakup Akbayram überhaupt nicht in den Griff.

fh Melle. Yakup Akbayram hat den SV Bad Bentheim quasi im Alleingang erledigt. Der Stürmer des SC Melle 03 war beim 5:2 (4:0)-Sieg seines Teams gegen den Obergrafschafter Fußball-Landesligisten an allen fünf Toren der Gastgeber beteiligt. Die ersten drei Treffer erzielte der Torjäger selbst und schraubte mit diesem Hattrick (14., 15., 28.) seine Saisonausbeute auf 16 Tore. Beim 4:0 (33.) durch einen Foulelfmeter von Ali Ahmet war Akbayram von Mirco Fischer im Bentheimer Strafraum zu Fall gebracht worden. Und den Treffer zum 5:1 durch Pascal Schweer (75.) bereitete der treffsicherste Meller vor. „Akbayram haben wir leider überhaupt nicht in den Griff bekommen“, berichtete SVB-Betreuer Christian Harink.

Allerdings hat sich die Mannschaft des Trainer-Duos Mario Fischer und Jörg Husmann beim Tabellendritten, der nun dem Duell mit Spitzenreiter Atlas Delmenhorst am kommenden Wochenende entgegenfiebert, nicht so schlecht präsentiert, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Und das nicht nur wegen der zwei Tore von Sebastian Schmagt (65.) und Simon Hennig (79.), die nach dem 0:4-Pausenrückstand dafür sorgten, dass der Tabellenvorletzte den zweiten Abschnitt mit 2:1 gewann. „Wir haben nicht aufgegeben, haben uns Chancen erspielt und uns nicht abschießen lassen“, sagte Harink, „wir haben gute Moral gezeigt.“ Und bei etwas mehr Glück hätte Schmagt das Ergebnis in der Schlussphase noch freundlicher gestalten können. Doch erst verfehlte der Stürmer knapp das Tor (84.) und traf dann per Kopf die Latte (90.).

Auch in der Anfangsphase hatte wenig darauf hingedeutet, dass der SVB derart auf die schiefe Bahn geraten sollte. In der dritten Minute bot sich den Gästen eine Doppelchance. Doch Kai Kleine Vennekate scheiterte am starken Torhüter der Gastgeber und der Nachschuss von Schmagt wurde auf der Linie geklärt. Philipp Schmidt (4.) schoss aus elf Metern über das Tor. Und auch Kleine Vennekate (6.) zielte bei einem Distanzschuss zu hoch. Mit dem ersten Gegentor durch Akbayram nahm allerdings das Unheil für die Bentheimer seinen Lauf.