Niedergrafschaft

24-jährige Fahrerin in Emlichheim schwer verletzt

Eine junge Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Emlichheim schwer verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

gn Emlichheim. Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Coevordener Straße in Emlichheim ist eine 24-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr die Frau gegen 7.45 Uhr mit einem VW Bora die Bundesstraße von den Niederlanden in Richtung Emlichheim entlang. „Beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang verlor die Frau die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab“, heißt es von der Polizei. Dort prallte der Wagen zunächst gegen einen Leitpfosten und danach mit dem Heck gegen einen Baum. Die 24-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen