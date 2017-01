Lokalsport

24 Fußballer für die Niedergrafschaft-Auswahl

Eine Auswahl mit Spielern von neun Niedergrafschafter Fußball-Kreisligisten bestreitet am 29. Januar in Nordhorn ein Freundschaftsspiel gegen die A-Jugend des VfL Osnabrück. Die Gäste spielen in der Jugend-Bundesliga.

gn Nordhorn. Der Kader der Niedergrafschafter Fußball-Auswahl, die am Sonntag, 29. Januar, in einem Freundschaftsspiel auf den A-Junioren-Bundesligisten VfL Osnabrück trifft, steht zum großen Teil fest: Neun Kreisligisten stellen jeweils zwei bis drei Spieler, allein die Kandidaten des SC Union Emlichheim sind noch nicht benannt. Die Auswahl umfasst 24 Fußballer der Vereine TSV Georgsdorf, Olympia Uelsen, SV Veldhausen, Borussia Neuenhaus, SV Hoogstede, GSV Ringe-Neugnadenfeld, Grenzland Laarwald, Union Emlichheim und ASC GW 49, die in dieser Konstellation noch nie zusammen gespielt haben. Mit dabei ist unter anderem der aktuell beste Torschütze der Kreisliga, Malte Gülker aus Uelsen (17 Treffer). Das Torwart-Gespann bilden aktuell Patrick de Vries (Georgsdorf) und Florian Zweers (Laarwald).

Die Idee zu dem außergewöhnlichen Spiel in der Winter-Vorbereitung hatte André Dieker, der Trainer des ASC Grün-Weiß 49. Er stellte auch den Kontakt nach Osnabrück her. Für die A-Jugend-Talente des VfL ist das Spiel um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Ootmarsumer Weg in Nordhorn der letzte Test vor dem Start der Rückrunde eine Woche später gegen die U 19 des FC St. Pauli. Trainer ist der Ex-Profi und frühere Publikumsliebling in Osnabrück, Daniel Thioune.

Niedergrafschafter Kreisliga-Auswahl: Patrick de Vries, Heiko Berends, Maximilian Körner (alle TSV Georgsdorf), Florian Zweers, Hanjo Platje, Robert Grobbe (alle Grenzland Laarwald), Jan Wennemer, Andreas Ratzer, Christian Bloemendal (alle GSV Ringe-Neugnadenfeld), Kai Heelenders, Henk Legtenborg (beide SV Veldhausen 07), Jafer Karami, Rene Egbers, Matthis Lübbers (alle SV Hoogstede), Jannik Beckmann, Thomas Lamberink (beide Borussia Neuenhaus), Markus Wieloch, Malte Hölman, Malte Gülker (alle Olympia Uelsen), Janosh Klomp, Jan Arends, René Möllerman (alle ASC GW 49). Spieler von Union Emlichheim wurden noch nicht benannt.