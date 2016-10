Lokalsport

22:28 – Nur auf Lasse Seidel ist Verlass

Der HSG-Linksaußen erzielte neun Tore, konnte die Niederlage beim VfL Bad Schwartau aber auch nicht verhindern. Vor allem der überragende VfL-Torhüter Dennis Klockmann stand einem Auswärtssieg in Lübeck im Weg.

fh Lübeck. „Wir brauchen gute Wurfquoten“, hatte Heiner Bültmann als wichtigste Voraussetzung für einen Erfolg der HSG Nordhorn-Lingen beim VfL Bad Schwartau genannt. Doch genau daran haperte es gewaltig und so musste der Trainer des Grafschafter Handball-Zweitligisten am Freitagabend mit ansehen, wie sein Team vor 1823 Zuschauern in der Lübecker Hansehalle mit 22:28 (10:13) verlor. Während die Gastgeber damit auch im vierten Heimspiel dieser Saison ungeschlagen bleiben und sich mit 12:6 Punkten auf Tabellenplatz sechs verbessern, bleibt die HSG (8:10) im Mittelfeld hängen.

Das Scheitern der Nordhorner ist vor allem mit einem Mann verbunden: Dennis Klockmann. Der Hüne im VfL-Kasten war der überragende Rückhalt seines Teams, kam auf 17 Paraden, was einer Quote von 45 Prozent entspricht. Sogar als Torschütze war der Keeper erfolgreich, traf zum 23:18 (50.) ins leere HSG-Tor, als die Gäste ihren Torhüter Björn Buhrmester gerade mal wieder für einen zusätzlichen Feldspieler ausgewechselt hatten. Und wenn nicht Klockmann den Nordhorner Schützen immer wieder den Weg zum Erfolg verbaute, blieben ihre Versuche im Block der Abwehr hängen. HSG-Torjäger Jens Wiese musste sich mit zwei Toren begnügen – bei 13 Versuchen und einer verheerenden Quote von gut 15 Prozent. Auch sein Rückraum-Kollege Nicky Verjans war nur bei zwei von sieben Versuchen erfolgreich (29 Prozent). „Klockmann hatte viel zu viele Paraden, weil wir gerade aus dem Rückraum nicht gut geworfen haben“, berichtete Bültmann, „das war der große Unterschied.“

Allein Lasse Seidel war ein zuverlässiger Schütze und mit neun Toren herausragender Werfer der Partie. Der Linksaußen trat zu sechs Siebenmetern an – und war stets erfolgreich. Fünf Mal war Klockmann machtlos gegen seine variantenreichen Strafwürfe und auch der zweite VfL-Keeper Mario Mallwitz war ohne Chance.

Ein weiterer positiver Aspekt war das Comeback von Matthias Poll. Mehr als ein Jahr nach seinem dritten Kreuzbandriss kam der Abwehrspezialist in der ersten Halbzeit erstmals wieder für zehn Minuten zum Einsatz, als er Wiese in der Deckung vertrat. „Das hat mich sehr gefreut“, sagte Bültmann, der auch mit Polls Leistung zufrieden war. Das galt ebenfalls für Fabian Kaleun, der den glücklosen Björn Buhrmester für etwa 25 Minuten im HSG-Tor ablöste und „gut gehalten“ habe, wie sein Trainer berichtete.

Überhaupt war Bültmann mit der Abwehrarbeit zufrieden. Doch weil der Abschluss ein dauerhaftes Manko blieb, kam die HSG in der zweiten Halbzeit nie näher als auf drei Tore heran. Daran änderte auch die Umstellung auf die 5:1-Abwehr nichts mehr. Auch der Versuch, mit dem siebten Feldspieler ein Wende zu erzwingen, ging nach hinten los. „Deshalb ist es am Ende so deutlich geworden“, sagte Bültmann.