Lokalsport

2:2 – Kreisliga-Spitzenspiel ohne Sieger

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga haben sich Sparta Nordhorn und der SV Bad Bentheim II am Sonntag 2:2 (0:0) unentschieden getrennt. Die Bentheimer bleiben damit als einziges Kreisliga-Team ohne Niederlage.

Nordhorn. Die Kreisliga-Fußballer von Sparta Nordhorn und des SV Bad Bentheim II haben sich am Sonntagnachmittag vor allem in der zweiten Halbzeit ein munteres Spiel geliefert, an dessen Ende ein 2:2-Unentschieden stand. „Das ist ein leistungsgerechtes Ergebnis – für uns vielleicht ein bisschen unglücklich, weil wir zwei Mal in Führung gegangen sind. Aber hier standen sich zwei technisch gute Mannschaften gegenüber, die mit diesem Resultat gut leben können“, meinte Sparta-Trainer Thorsten Veldboer.

Sein Kollege Dennis Fischer, Spielertrainer des SV Bad Bentheim, sah das ähnlich: „Es war ein insgesamt sehr offenes Spiel, dem aufgrund der schwierigen äußeren Bedingungen vielleicht ein wenig das Tempo fehlte.“ Bei hochsommerlichen Temperaturen gerieten die Spieler beider Mannschaften in der Tat ordentlich ins Schwitzen. Schiedsrichter Karsten Müller unterbrach die Partie deshalb zur Mitte der Halbzeiten jeweils für eine Trink- und Verschnaufpause.

Erst in der zweiten Halbzeit wird es interessant

Die erste Halbzeit verlief weitgehend frei von Höhepunkten. Auf beiden Seiten gab es kaum Torraumszenen, obwohl sich ein relativ gefälliges Spiel entwickelt hatte. Das änderte sich aber in der zweiten Halbzeit. Sparta-Kapitän Oliver Stolte nutzte in der 50. Minute eine günstige Freistoßposition zum 1:0. Vom Rand des Sechszehners drosch er den Ball links unten an der SVB-Mauer vorbei. Keine Chance für Bentheims Torwart Fabian Wilmsmeyer. Davon ließen sich die Gäste aber nicht entmutigen. Fünf Minuten später überrumpelte der Bentheimer Jens Teipen im gegnerischen Strafraum Sparta-Verteidiger Daniel Panetti, zog von links ab und ließ den Ball vom rechten Innenpfosten zum 1:1 ins Tor abprallen.

Also alles wieder auf Anfang? Nicht mit Sparta. Im direkten Gegenzug kam zuerst Jannis Dove gefährlich vors Bentheimer Tor. Seinen Versuch aus zehn Metern konnte Fabian Wilmsmeyer nur abprallen lassen. Der Ball kullerte dann Hubertus Köster vor die Füße, der in der 56. Minute zum 2:1 für die Nordhorner abstaubte. Das wiederum ließ die Gäste ziemlich kalt. In der 63. Minute war es Nilas Modic, der die Sparta-Abwehr überraschte, alleine vor Keeper Oliver Voet auftauchte und den Ball im Fünfer zum 2:2 einschob.

Flottes Spiel, gute Chancen – aber keine Tore mehr

In der letzten halben Stunde sahen die Zuschauer ein flottes Spiel mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Doch weder Florian Kribber (Sparta, 74.), noch der eingewechselte Fabian Belt (SVB, 78.) trafen zum 3:2. Drei Minuten vor dem Abpfiff kam Jannis Dove für Sparta noch einmal gefährlich vors Tor. Fabian Wilmsmeyer glänzte aber mit einer Parade – und sorgte dafür, dass der SVB II das einzige Kreisliga-Team ohne Niederlage bleibt.