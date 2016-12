Region

22-Jähriger stirbt bei Unfall mit Kartoffellaster

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 402 zwischen Borken und Versen ereignet. Ein junger Mann kam dabei ums Leben.

Meppen: 22-Jähriger kommt bei Unfall auf der B 402 ums Leben.



gn Meppen. Ein 22-Jähriger starb am Freitagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall bei Meppen, teilte die Polizei mit. Sein Auto geriet gegen 7.30 Uhr auf der B402 unter den Anhänger eines Kartoffeltransporters.

Der voll beladene Laster war in Richtung Haselünne unterwegs. Etwa in Höhe der Emsbrücke geriet die Zugmaschine laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen. Der Transport geriet ins Schleudern und der Fahrer verlor die Kontrolle. Einer der mitgeführten Anhänger kippte auf ein entgegenkommendes Auto. Der 22-jährige Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der 45-jährige Unfallverursacher blieb körperlich unverletzt, musste aber mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Die Aufräumarbeiten dauerten den Vormittag an. Die Sperrung der Bundesstraße soll sich bis zum späten Nachmittag hinziehen.