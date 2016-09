Ticker

22-Jährige schlägt bewaffneten Räuber mit Besenstiel in die Flucht

dpa Kassel. Eine 22-Jährige hat einen bewaffneten Räuber mit einem Besenstiel in die Flucht geschlagen. Wie es von der Polizei hieß, versuchte der unbekannte Angreifer die Frau gestern Abend auf einem Parkplatz direkt vor einem Supermarktlager in Vellmar bei Kassel auszurauben. Dabei schoss er ihr mit einer Luftdruckpistole ans Bein und in den Arm. Die Frau bekam jedoch einen Besen zu fassen und schlug den Angreifer damit. Schließlich gelang es ihr, ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen, woraufhin der vermummte Täter flüchtete. Der Frau ein Projektil aus dem Arm operiert werden.