Lokalsport

2:1 – Späte Tore bringen dem SVB den Sieg

Rene Lange und Hendrik Horstjann trafen für den Fußball-Landesligisten SV Bad Bentheim im Heimspiel gegen den VfL Wildeshausen. Die Tore fielen in der 84. und 86. Minute.

Bad Bentheim. Eine große Moral, ein verstärkter Angriff und natürlich auch etwas Glück: Mit diesen Zutaten haben die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim am Sonntag ihr Heimspiel gegen den VfL Wildeshausen in den Schlussminuten noch gedreht. In der 77. Minute waren die Gäste durch ein Eigentor von Bentheims Lando Kiewitt in einem über weite Strecken ausgeglichenen Duell zweier Klubs aus dem unteren Tabellendrittel glücklich in Führung gegangen, danach aber wechselte Aushilfs-Innenverteidiger Jörg Husmann in die Mittelfeldzentrale. Der SVB setzte auf totale Offensive – und hatte Erfolg: In der 86. Minute traf Rene Lange aus knapp 20 Metern mit einem Flachschuss genau ins linke untere Eck, und in der Schlussminute war der aufgerückte Verteidiger Hendrik Horstjann nach einer der vielen gefährlichen Eckbälle von Mirco Fischer und Vorlage von Lando Kiewitt zur Stelle und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Torlinie. „Die Mannschaft hat sich für ihren Einsatz belohnt“, lobte Betreuer Christian Harink nach der spannenden Schlussphase. In der fünfminütigen Nachspielzeit hatten die Gastgeber noch einen Eckstoß des Gegners zu überstehen, nachdem Metin Erdem eine dicke Chance zum 3:1 verpasst hatte, als er den Ball in guter Position nicht richtig traf (90.+2).

Beim SVB waren gegenüber dem 1:1 am Mittwoch gegen Dinklage neben Innenverteidiger Horstjann auch Kai Kleine Vennekate und Dennis Maschmeier in die Startelf gerückt, die im zentralen Mittelfeld die Fäden zogen – und versuchten, die Stürmer mit Pässen in die Tiefe einzusetzen. Der SVB kam so einige Male gefährlich vor das Wildeshausener Tor, die größte Möglichkeit hatten aber die Gäste: In der 20. Minute rettete Torwart Alexander Moll mit einer nahezu artistischen Parade gegen Maximilian Seidel, der nach einer Flanke im Fünf-Meter-Raum ungehindert zum Abschluss gekommen war. Auch kurz nach der Pause hatte Seidel im Sturmzentrum die Führung auf dem Fuß, das Tor für den VfL schoss dann aber SVB-Außenverteidiger Kiewitt, als er den Ball vor dem Gegenspieler zur Ecke klären wollte und seinen Torwart mit einer Bogenlampe überwand.

Der SVB verdiente sich die drei Punkte durch seinen Einsatz und erwartet am Mittwoch (20 Uhr) den SV Bad Rothenfelde als Tabellen-14. zum nächsten Heimspiel.