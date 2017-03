Niedergrafschaft

21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Das gute Wetter am Wochenende hat viele Motorradfahrer auf ihre Maschinen gelockt. In Hoogstede gab es am Sonntag einen Unfall, bei dem ein 21-Jähriger schwer verletzt wurde.

gn Hoogstede. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Emlichheim hat am Sonntag gegen 15 Uhr mit seinem Motorrad einen schweren Verkehrsunfall in Hoogstede gehabt, teilte die Polizei mit. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet seine Yamaha-Maschine vom Typ RJ19 auf der Hauptstraße nach einer S-Kurve ins Schlingern. Der junge Mann kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich an der Schulter. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

