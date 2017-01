Ticker

2016: Chicago meldet höchste Gewaltrate seit fast zwei Jahrzehnten

dpa Washington. 2016 war das Jahr mit der höchsten Gewaltrate in der US-Metropole Chicago seit fast zwei Jahrzehnten. Der Lokalsender ABC 7 berichtete unter Berufung auf Polizeistatistiken, im vergangenen Jahr habe es 762 Morde gegeben. Bei 3550 Schießereien habe es 4331 Opfer gegeben. Der Sender NBC berichtete, dass allein am Neujahrswochenende fünf Menschen getötet worden seien und mindestens 30 weitere bei Schießereien verletzt worden seien. Laut ABC 7 machte die Polizei unter anderem Banden für die hohe Rate an Gewalt verantwortlich.