Lokalsport

2:0 – Vorwärts Nordhorn holt den benötigten Sieg

Gleich drei Fußballer des Nordhorner Landesligisten feierten im Heimspiel gegen das Schlusslicht VfR Voxtrup ihr Comeback. Doch viel wichtiger waren für Trainer Henning Schmidt und sein Team die drei Punkte.

Nordhorn. Ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten fällt immer in die Kategorie „Pflichtaufgabe“, wenn man in der Liga bestehen will. Für die Nordhorner war das Duell mit dem Schlusslicht, das zuvor neun von elf Partien verloren hatte, die Chance, die schwache Serie mit nur einem Sieg aus den vorangegangen sieben Spielen zu beenden. Und diese Chance nutzten sie und landeten am Sonntag gegen einen erschreckend harmlosen Gegner den Pflichtsieg. „Wir haben heute flott angegriffen und besser über die Flügel gespielt“, sagte Vorwärts-Trainer Henning Schmidt.

Das flotte Angriffsspiel der Gastgeber bekam Voxtrup bereits in den ersten beiden Minuten zu spüren: David Heils tauchte alleine vor dem Gästetor auf und blieb an Torhüter Marco Zachmann hängen (1.). Und kurz darauf setzte Chris Schippers einen Schuss aus der Nähe der rechten Eckfahne an den Pfosten (2.).

Danach schalteten die Nordhorner aber einen Gang zurück und agierten vorsichtiger. „Die Null muss stehen. Es war unsere Spielidee, erst einmal kompakt und sicher zu stehen“, erklärte Schmidt. In der Defensive war Eike Schrader zum ersten Mal nach seiner Verletzung wieder in der Innenverteidigung mit dabei. Seine Fähigkeiten musste er in der elften Minute zeigen, als er den Voxtruper Marcel Mentrup mit einer Grätsche im letzten Moment stoppte. „Das hat er mit seiner Qualität überragend gelöst“, freute sich Schmidt. Für die Führung brauchte es jedoch nicht viel Qualität vonseiten der Nordhorner: Voxtrups Sebastian Staas fiel eine abgefälschte Hereingabe von Chris Schippers auf den Kopf – und von dort flog der Ball ins Tor (36.).

Nach der Pause kam von den Gästen in der Offensive gar nichts mehr, sodass der Vorwärts-Sieg nicht mehr in Gefahr geriet. Und der Dreier stand schon Mitte des Durchgangs mit dem 2:0 fest, das Jannes ten Hagen nach einer starken Balleroberung und guten Vorarbeit von Henning Hood machte (68.).

Die zweite Hälfte nutzte Nordhorns Coach auch, um Dennis Nyhuis und Niklas Fraatz Spielpraxis zu geben, die wie Schrader lange ausgesetzt hatten. Für eine Schrecksekunde sorgte noch eine Szene kurz vor Schluss: Vorwärts-Keeper Nico Prieto-Falk prallte mit Voxtrups Philipp Massmann zusammen und musste mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gefahren werden.