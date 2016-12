Region

19-Jähriger fährt auf A31 in Leitplanke

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am späten Sonntagnachmittag auf der Autobahn 31 in Höhe Emsbüren gegeben. Dabei wurde ein Mann verletzt.

Emsbüren. Am Sonntagnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 zwischen den Anschlussstellen Emsbüren und dem Schüttorfer Kreuz ein 19-jähriger Autofahrer aus Moers (Landkreis Wesel) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Autobahnpolizei war er gegen 16.35 Uhr mit seinem Opel Corsa in Richtung Süden fahrend ins Schleudern geraten, da ihm schwindelig geworden sei. Der Wagen prallt gegen die Mittelschutzplanke, danach in die Seitenschutzplanke und blieb dann entgegen zur Fahrtrichtung stehen.

Video 19-Jähriger verunglückt auf A31 Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Emsbüren: Während sich Ersthelfer vorbildlich um den Verletzten kümmerten, rasten andere Autofahrer an der Unfallstelle vorbei.



Andere Verkehrsteilnehmer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Bewusstlosen. Da unterschiedlich Angaben zum Unfallort gemacht worden waren, wurden vorsorglich die Feuerwehren aus Emsbüren und Lohne alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, an dem der Autoverkehr halbseitig vorbeigeführt wurde.