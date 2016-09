Obergrafschaft

18-Jähriger in Bad Bentheim überfallen

Fünf Unbekannte haben einen jungen Mann in der Nacht zu Sonnabend in Bad Bentheim zusammengeschlagen und ausgeraubt.

gn Bad Bentheim. Der Überfall ereignete sich gegen 4.15 Uhr am frühen Sonnabend auf dem Gehweg in der Rheiner Straße, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 18-jährige war dort zu Fuß in Richtung Schüttorf unterwegs. Hinter der Abzweigung zur Franzosenschlucht kamen dem Schüttorfer fünf Personen entgegen. „Sie blockierten seinen Weg und schlugen unvermittelt auf ihn ein“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm.

Der junge Mann stürzte zu Boden und wurde weiter mit Schlägen und Tritten traktiert. Die fünf Täter zogen ihm dabei sein Portemonnaie aus der Tasche und steckten es ein. Vermutlich weil sich ein Fahrzeug aus Richtung Schüttorf näherte, sprangen die Angreifer über einen Graben und verschwanden im angrenzenden Wäldchen.

Die Angreifer sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt gewesen sein. Einer war etwa 1,90, die anderen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Einer der Angreifer könnte durch eine Abwehrhandlung des Opfers eine leichte Gesichtsverletzung davongetragen haben. Zur Bekleidung ist nicht viel bekannt. Ein Angreifer hat möglicherweise eine Lederjacke getragen. „Die Männer haben sich untereinander in nichtdeutscher Sprache unterhalten“, berichtete der Polizeisprecher weiter. Das geraubte Herrenportemonnaie der Marke Marc Picard, war aus braunem Leder. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.