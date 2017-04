Region

17-Jähriger verbrennt sich bei Löschversuch

Beim Brand eines Hauses im emsländischen Groß-Hesepe ist ein Sachschaden von mehr als 150.000 Euro entstanden. Ein 17-Jähriger erlitt schwere Verletzungen, als er versuchte, die Flammen selbst zu löschen.

Groß-Hesepe. Ein Carport ist am Sonnabend gegen 17.30 Uhr an der Meppener Straße in Groß-Hesepe in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Haus über und es entstand großer Sachschaden. Die Ursache ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Das Feuer griff auf das Haus über. Der Brandentdecker, der 17-jährige Sohn, zog sich bei ersten Löschversuchen Brandverletzungen an den Händen zu. Er wurde mit schweren Verbrennungen in das Meppener Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte letztendlich von der Freiwilligen Feuerwehr Groß Hesepe und Osterbrock gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 150.000 Euro.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen noch am Sonnabend aufgenommen. Vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Groß Hesepe wurde beklagt, dass sie aufgrund der vielen Schaulustigen nur sehr schwer mit den Einsatzfahrzeugen den Brandort erreichen konnten.