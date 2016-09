Region

15-Jährige von zwei Männern sexuell bedrängt

Am Sonnabend ist zwischen 21.15 und 22 Uhr eine 15-Jährige aus dem emsländischen Schapen von zwei unbekannten Männern sexuell bedrängt worden. Sie habe während der Tat laut um Hilfe gerufen, berichtet die Polizei.

gn Schapen. Die Jugendliche habe sich nach eigenen Angaben auf dem Fußweg zur Schapener Kirmes befunden, berichtete die Polizei am Mittwochmittag. Sie sei die Hopstener Straße in Richtung Beesten gelaufen und von dort links in die Bramhofstraße eingebogen. In Höhe des dortigen Küchenstudios sei sie von zwei bislang unbekannten Tätern nach „Feuer“ gefragt und dann massiv bedrängt worden.

„Etwa zeitgleich dürfte ein älteres Pärchen die Bramhofstraße aus Richtung Hopstener Straße entlang gegangen sein und kam sowohl an dem Opfer als auch an den beiden Männern vorbei“, berichtet die Polizei. „Aus Angst es könnte ‚Schlimmeres‘ passieren, hat die 15-Jährige nach ihren Angaben die beiden Passanten nicht angesprochen und nicht um Hilfe gebeten. Nachdem das Pärchen passierte, sollen die Täter das Opfer in den Koppelweg geführt haben, wo es dann nur wenige Meter weiter, links in einem neben der Straße befindlichen Grünstreifen zu sexuellen Handlungen gekommen sein soll. Während dieser Handlungen soll das Opfer laut um Hilfe gerufen haben“, so die Polizei.

Täter sollen russisch gesprochen haben

Anschließend sollen sich die Täter zu Fuß über den Koppelweg in Richtung Hopstener Straße entfernt haben. Die beiden Männer sollen 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Der eine Mann war etwa 1,80 Meter groß, hatte dunkle, kurze Haare und eine schlanke, normale Figur. Er war Brillenträger, dunkel bekleidet mit einer Jeanshose und einem T-Shirt und hatte helle Turnschuhe der Marke ‚Airmax‘ an. Der zweite Täter soll etwa 1,60 Meter groß gewesen sein und hatte ebenfalls dunkle, kurze Haare. Er hatte eine schlanke, normale Figur und war mit einer dunkelblauen 3/4-Jeanshose und einem dunklen T-Shirt bekleidet.

„Die Täter sollen sich in russischer Sprache miteinander unterhalten haben“, heißt es vonseiten der Polizei. Zudem sollen sie Damenfahrräder bei sich gehabt haben, die sie zuvor an der Einmündung Hopstener Straße / Bramhofstraße an einem Schild unmittelbar vor dem dortigen Maisfeld abgestellt haben sollen. Zeugen, insbesondere das genannte Pärchen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.