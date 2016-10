Lokalsport

1:3 – SCU-Volleyballerinnen unterliegen Gladbeck

Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben am Sonntag ihr Heimspiel gegen den TV Gladbeck mit 1:3 verloren. Nach gutem Beginn brachen die Gastgeberinnen im dritten Satz ein – fingen sich aber wieder.

Emlichheim. In der Emlichheimer Vechtetalhalle erlebten mehr als 400 Zuschauer am Sonntag ein Zweitliga-Spiel zwischen dem SC Union Emlichheim und den TV Gladbeck Giants mit Höhen und Tiefen – und das auf beiden Seiten. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet waren insgesamt allerdings die stabilere Mannschaft und gingen so durch ein 22:25, 25:22, 25:7 und 26:24 als Sieger vom Feld.

Umstrittene Schiedsrichterentscheidung

Auch wenn der Sieg der Gladbeckerinnen verdient war, hätte die Punkteverteilung auch anders aussehen können, vielleicht müssen. Denn im vierten Satz hatten die Emlichheimerinnen durchgehend in Führung gelegen. So sah es bei Zwischenständen von 18:12 und 21:17 bereits so aus, als wenn die Mannschaften in den Tiebreak gehen würden. Und auch nachdem die Gladbeckerinnen noch einmal herangekommen waren, erspielte sich der SCU beim 24:23 den ersten Satzball. Bei dem sorgte eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung für einen Punkt zugunsten der Gäste. „Ich bin sonst kein Trainer, der über die Schiedsrichter spricht. Aber in der Szene hat die Spielerin von Gladbeck den Ball klar auf unserer Seite gespielt“, ärgerte sich SCU-Trainer Michael Lehmann. Statt Punktgewinn und Entscheidungssatz stand es 24:24. Es folgten zwei Eigenfehler auf SCU-Seite und eine Jubeltraube auf Gladbecker Seite.

Pia Timmer zur wertvollsten Spielerin gewählt

Das Auf und Ab im vierten Durchgang hatte sich zuvor bereits durch das gesamte Spiel gezogen. Im ersten Satz lagen die Gastgeberinnen zunächst mit 11:8 vorne, sahen sich aber wenig später einem 11:15-Rückstand gegenüber. Eine starke Aufschlagserie von Pia Timmer, die gestern Nachmittag einmal mehr zur wertvollsten Spielerin (MVP) ihres Teams gewählt wurde, sorgte aber für eine Wende. Mit 25:22 ging dieser Satz an den SCU. Im zweiten Spielabschnitt agierten beide Teams lange Zeit auf Augenhöhe. In der Schlussphase sorgte die größere Stabilität auf Gladbecker Seite für ein 25:22 für die Gäste. Im dritten Satz wurde das Duell dann zu einer echten Zwei-Klassen-Gesellschaft. Die groß gewachsenen Glabeckerinnen machten ihrem Namenszusatz „Giants“ alle Ehre und waren mit 25:7 die eindeutig überlegene Mannschaft. Anschließend zeigten die Emlichheimerinnen aber eine starke Reaktion. „Das hat die Mannschaft gut gemacht. Es ist nicht einfach, nach so einem Satz zurückzukommen“, sagte Lehmann. Mit einem Punkt für zwei Satzgewinne wurde die Leistung aber nicht belohnt.