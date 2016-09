Nordhorn

13. Brustkrebslauf am 25. September

Unter dem Motto „Race for the Cure“ laufen über 1,6 Millionen Menschen in 140 Städten für eine gute Sache, die Hilfe bei Brustkrebs. Auch an dem Lauf in Nordhorn nehmen jährlich mehrere Hundert Menschen teil.

gn Nordhorn. Die meisten Läufe finden zeitgleich mit dem Nordhorner Brustkrebslauf am letzten Sonntag im September statt. Die Teilnehmer sind gemeinsam für das Ziel unterwegs, Öffentlichkeit für die lebensbedrohliche Krankheit zu schaffen. Nach diesem Vorbild ist 2004 der Nordhorner Brustkrebslauf von der Frauenselbsthilfe nach Krebs ins Leben gerufen worden. Bei der ersten Veranstaltung waren 90 aktive Läufer unterwegs. Gestartet wurde von Schüttorf, Neuenhaus und vom Kloster aus, um als Sternlauf beim ehemaligen Marienkrankenhaus einzutreffen. Das Startgeld in Höhe von 5 Euro wurde an einen Fonds zur Brustkrebsforschung weitergeleitet. Die jährlich steigenden Teilnehmerzahlen machten ein neues Konzept erforderlich. Seit 2010 ist das Kloster Frenswegen ein optimaler Veranstaltungsort. Das Laufangebot wird seitdem durch eine Radfahrstrecke ergänzt. Zudem verbleiben die Erlöse aus Spenden und Startgeldern nun in voller Höhe in der Grafschaft Bentheim. Sie kommen über die Arbeit der Frauenselbsthilfe krebskranken Menschen zu Gute. Zur Zeit werden 60 Frauen betreut. Verschiedene Läufe Somit steht auch nicht das Gewinnen bei dieser sportlichen Veranstaltung im Vordergrund, sondern das Engagement für Brustkrebskranke. Die angebotenen Läufe, Walking-Runden und die Radfahrstrecke bieten jedem die Möglichkeit, sich in für ihn geeigneter Weise zu betätigen. Im letzten Jahr haben sich 423 Aktive für den guten Zweck bewegt. Nach dem sportlichen Teil besteht die Möglichkeit, sich bei einem Mittagessen im Klosterinnenhof auszutauschen. Dass dies allen Aktiven angeboten werden kann, wird durch Sponsoren ermöglicht. In diesem Jahr unterstützen die Euregio-Klinik, die Kreissparkasse Grafschaft Bentheim, die DAK und das Sporthaus Intersport Matenaar die Veranstaltung. Zu den freiwilligen Helfern zählen viele Frauen, die selbst von Krebs betroffen sind. Für sie ist es jedes Mal sehr wertvoll mitzuerleben, wie viele Menschen sich für sie in Bewegung setzen. Es sind Betroffene, die pinkfarbene Schleifen als Zeichen der Solidarität mit Brustkrebskranken an die Aktiven herausgeben. Auch bei den Anmeldungen wird Wert auf den persönlichen Kontakt gelegt. Startzeiten Der 13. Nordhorner Brustkrebslauf findet am Sonntag, 25. September, rund um das Kloster Frenswegen statt. Um 10 Uhr wird die Radfahrstrecke über 30 Kilometer starten. Gefahren wird mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 Kilometer pro Stunde. Die Streckenführung und Begleitung übernimmt der ADFC. Die Walkingrunden über fünf und acht Kilometer werden um 11.30 Uhr beginnen. Der Läuferstart für die Fünf-Kilometer- und Zehn-Kilometer-Strecke wird um 12 Uhr sein. Das Startgeld beträgt fünf Euro und kann direkt am Kloster gezahlt werden. Anmeldungen werden ab Montag, 12. September, unter Email altendeitering@live.de oder unter Telefon 0160 1519347 entgegengenommen.

