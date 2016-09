Nordhorn

11.255 Euro für Mensa der Partnerschule in Afrika

Das Evangelische Gymnasium hat seinen Freunden aus Tansania die Spendenerlöse des Sozialen Tages überreicht. Es sind 11.255 Euro.

Nordhorn. Zum Bau einer Mensa an der lutherischen „Embeko“-Partnerschule in Tansania soll der Reinerlös eines Sozialen Tages verwendet werden, den das Evangelische Gymnasium Nordhorn im Frühjahr veranstaltet hatte. Gestern wurde der Spendenscheck über 11.255 Euro an die Vertreter der Partnerschule übergeben, die sich zurzeit in der Grafschaft aufhalten.

Schulpartnerschaft

Im Rahmen der Partnerschaft des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Emsland-Bentheim mit der lutherischen Kirche in der tansanischen Region Kondoa pflegt auch das EGN eine Partnerschaft mit einer dortigen Schule. Diese Partnerschaft war am EGN Thema eines mehrmonatigen Schulprojekts. Und auch beim Sozialen Tag im Frühjahr engagierten sich die Schülerinnen und Schüler des EGN für ihre Partnerschule in Tansania. Sie arbeiteten einen Tag lang bei Firmen, Landwirten, Behörden und Organisationen und sammelten dabei Spenden für das Partnerschaftsprojekt. Dabei kam ein Reinerlös von 11.255 Euro für das Kondoa-Projekt zusammen.

Großer Afrikatag

Der Besuch einer zehnköpfigen Delegation aus Kondoa in den Gemeinden des lutherischen Kirchenkreises bot nun Anlass, die Spende zu übergeben. Zu der Besuchergruppe aus Afrika gehören auch der stellvertretende Schulleiter der Embeko-Schule, John M. Mselea und der Lehrer Joseph Mgaya. Beide nehmen in dieser Woche am Schulalltag des EGN teil und lernen dort das Leben und Lernen in der Grafschaft kennen. Dem gegenseitigen Kennenlernen diente auch ein großer Afrikatag, der an diesem Mittwoch am EGN veranstaltet wurde.

Bei der Spendenübergabe dankten die Gäste aus Afrika für die Unterstützung ihrer Schule. Sie zeigten sich überwältigt von den vielfältigen Eindrücken vom Leben in Deutschland.