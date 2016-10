Lokalsport

1:1 – SV Bad Bentheim holt Punkt in Wildeshausen

Nachdem Kapitän Nico Neumann in der 79. Minute die Führung der Gastgeber ausgeglichen hatte, sicherte Torwart Lars Möhring dem Bentheimer Fußball-Landesligisten in der Schlussphase den wichtigen Punkt.

Wildeshausen. Verdienter Punktgewinn in einem intensiven Kampfspiel: Fußball-Landesligist SV Bad Bentheim erreichte beim Tabellennachbarn VfL Wildeshausen am Sonntag ein 1:1 (0:0)-Unentschieden, weil Kapitän Nico Neumann kurz nach nach dem Gegentreffer nach einer Flanke von Dennis Maschmeier genau richtig stand und zum Ausgleich traf (79.) – und weil Torwart Lars Möhring in der 89. Minute einen gefährlich abgefälschten Ball mit einer Hand gerade noch über die Latte lenken konnte. In der Nachspielzeit hatte dann sogar der eingewechselte Simon Hennig die Chance zum Siegtor für den SVB, allerdings war der gegnerische Torwart bei seinem ebenfalls leicht abgefälschten Schuss zur Stelle.

Die Gastgeber standen von Beginn an tief und überließen den Bad Bentheimern das Mittelfeld. Die kamen so zu mehr Spielanteilen, die besseren Chancen aber hatte Wildeshausen. In der 17. Minute blockte Verteidiger Florian Roggmann gerade noch rechtzeitig einen VfL-Schuss, zehn Minuten später parierte Möhring den Schuss eines im Strafraum freistehenden Wildeshauser Spielers klasse mit dem Fuß. Und eine Überzahl-Situation spielte der VfL am Ende nicht gut aus, sodass der unplatzierte Abschluss kein Problem war für den SVB-Keeper. Die Bentheimer waren bei zwei Kopfbällen kurz vor und nach der Pause durch Neumann (43.) und Jörg Husmann (47.) gefährlich.

Der Wildeshausener Treffer durch Lennart Feldhus nach einer Ecke in der 74. Minute leitete eine spannende Schlussphase ein. Der angeschlagene Spielertrainer Husmann musste in der 78. verletzungsbedingt raus, mit Hennig schickte der SVB den zweiten Stürmer aufs Feld. Eine Minute später traf Neumann zum 1:1. Jetzt stellte auch der VfL auf eine Dreierkette und zwei Angreifer um, sodass sich den Bentheimern vorne einige Räume boten. Ein weiteres Tor fiel aber nicht. „Wir haben uns den Punkt redlich verdient“, sagte Betreuer Christian Harink.