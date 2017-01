Region

1000 Liter Diesel in Lingen gestohlen

Die Polizei sucht nach Zeugen: Unbekannte haben 1000 Liter Diesel in Lingen abgezapft.

gn Lingen. Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 18. und 24. Januar eine enorme Menge Dieselkraftstoff von einem Firmengelände an der Schillerstraße in Lingen gestohlen. „Aus insgesamt acht Lastwagen zapften sie ungefähr 1000 Liter ab und konnten damit unerkannt entkommen“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Für den Abtransport dürften die Täter ein größeres Transportfahrzeug genutzt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.