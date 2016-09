Niedergrafschaft

1000 Euro für die Anwohner des Windparks Laar

Die Firma BVT Windpark Emlichheim plant, zwölf Anlagen im Windpark Laar zu vergrößern. Dazu hat die Firma einen Vertrag unterzeichnet, der sowohl Entschädigungen für die Anwohner als auch für die Gemeinden festlegt.

Emlichheim. Zwar hatten einige Coevordener bei einer Einwohnerfragestunde Anfang August gegen den Neubau der Windräder im Windpark Laar demonstriert, als am Donnerstag im öffentlichen Bau- und Grundstücksausschuss der Gemeinde Emlichheim weitere Informationen bekannt gegeben wurden, waren jedoch keine Niederländer oder Anwohner im Haus Ringerbrüggen anwesend.

Keine Zwischenfälle

Die Politiker konnten ohne Einwände der Besucher den Vertrag zwischen den Gemeinden Laar und Emlichheim sowie der Samtgemeinde Emlichheim mit der Betreiberfirma BVT Windpark Emlichheim beraten und einstimmig beschließen. Der „Wegenutzungs- und Gestaltungsvertrag“ ermöglicht es – sofern auch die weiteren politischen Gremien zustimmen – dass BVT ein „Repowering“ an seinen Windpark Laar, vornehmen kann. Das heißt: Die Anlagen werden größer und leistungsstärker. Im Einzelnen sollen zwölf neue Windräder mit einer Höhe von 206,5 Metern (die GN berichteten) gebaut werden. Vier der 21 Windräder bleiben demnach stehen, der Rest wird zurückgebaut. Insgesamt werden dann von jetzt 21 Windrädern 16 Windräder stehen bleiben. Standorte sind in Laar in den Ortsteilen Echteler und Heesterkante sowie in Emlichheim in den Ortsteilen Vorwald und Weusten/Volzel.

1000 Euro jährlich für Anwohner

Der Vertrag mit 20-jähriger Laufzeit regelt, dass Anwohner, die im Umkreis von 1000 Metern zu den Windrädern wohnen, jährlich 1000 Euro Entschädigung erhalten. Damit die Gemeinde von den Gewerbesteuern profitiert, verlegt BVT seinen Geschäftssitz von Grünwald (München) in den Europark. Gleichzeitig wird eine weitere Erhöhung der Windräder ausgeschlossen.

Auch für die Straßen hat das Projekt Folgen. So verbreitert BVT die Aatalstraße auf 4,5 Meter. Da durch die Schwertransporte zum Bau der Windräder die Straßen besonders beansprucht werden, übernimmt BVT für alle entstandenen Schäden die Ausbesserungsarbeiten. Insbesondere sind folgende Straßen betroffen: Volzeler Feldweg, Aatalstraße, Ramakers Diek, Zur Maate, Scholtmanns Diek, Geersdiek und Steginkdiek. Nach den Bauarbeiten übernehmen die Gemeinden den Unterhalt der Straßen. Für diesen Mehraufwand zahlt BVT 448.000 Euro, davon erhält Emlichheim für die Holsterfeldstraße/Aatalstraße 72.000 Euro. Für den Volzeler Weg gibt es 12.000 Euro.

Einwendungen

Die Pläne des Projekts liegen noch bis zum 12. September im Rathaus aus. Einwendungen können bis zum 26. September gemacht werden, am 27. Oktober ist ein Erörterungstermin beim Landkreis geplant. Ziel sei es, den Beschluss Ende des Jahres hieb und stichfest zu machen.