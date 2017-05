Ticker

10 Jahre danach: G8-Strandkorb ist wieder in Heiligendamm

dpa Heiligendamm. Es war ein freundliches Bild, das im Juni 2007 vom G8-Gipfel in Heiligendamm aus um die Welt ging: Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Staatsgäste hatten in einem sechs Meter breiten Strandkorb Platz genommen und lächelten um die Wette. Nun ist das riesige Strandmöbel wieder in dem Hotelareal an der mecklenburg-vorpommerschen Ostseeküste. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Treffens stellte das Hotel eine originalgetreue Kopie auf, in dem sich Gäste bis Mitte Juli niederlassen können.