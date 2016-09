Lokalsport

09-Volleyballer starten mit 3:2-Sieg in die Saison

Das Zweitliga-Auswärtsspiel der Schüttorfer beim USC Braunschweig glich einer Berg- und Talfahrt. Im Tie-Break lagen die Schüttorfer mit 5:8 zurück, entschieden diesen dann aber mit 15:12 für sich.

Braunschweig. Die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 sind am Sonnabend mit einem 3:2 (25:19, 26:28, 15:25, 25:16, 15:12)-Erfolg beim USC Braunschweig in die Saison gestartet. Die ersten mehr als 120 Minuten der neuen Spielzeit waren nervenaufreibend, denn Coach Stefan Jäger und sein Team erlebten beim Universitätssportclub eine Berg- und Talfahrt.

Nach einem guten Start mit dem Gewinn des ersten Satzes (25:19) markierten drei vergebene Satzbälle der Schüttorfer im folgenden Durchgang zunächst einen Wendepunkt in dieser Partie. Nachdem die Gäste den finalen Punkt in diesem Abschnitt verpasst hatten, nutzten die Braunschweiger bei einer 27:26-Führung sofort ihre erste Möglichkeit zum Satzgewinn. Nun waren die Gastgeber obenauf, die mit dem Rückenwind des gewonnenen Durchgangs auch den dritten Abschnitt für sich entschieden – und zwar deutlich (25:15). Damit hatte der USC einen Punkt sicher und der FC 09 musste seinerseits eine Wende herbeiführen, was dem Team von Jäger auch gelang. Die Schüttorfer bauten eine 11:9-Führung im vierten Durchgang zunächst auf 15:10 und dann auf 22:14 aus. Wenig später ging der Satz mit 25:16 an die Gäste. Im abschließenden Tie-Break geriet das 09-Team erneut ins Hintertreffen, egalisierte aber den 5:8-Rückstand zum 8:8 – und machte nach dem 10:10-Gleichstand die nächsten vier Punkte – vier Matchbälle für den FC 09, der den Sieg und damit die ersten zwei Punkte der neuen Saison mit dem dritten Matchball perfekt machte (15:12).