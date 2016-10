Lokalsport

0:3 – SC Union ohne Chance beim VT Hamburg

fh Hamburg. Im dritten Auswärtsspiel dieser Saison hat es auch den SC Union erwischt: Die Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen kassierten mit 0:3 (18:25, 14:25, 18:25) beim Erstliga-Absteiger VT Hamburg die erste Niederlage in fremder Halle, während die Hanseatinnen nach 65 Minuten den ersten Heimsieg der Saison bejubeln konnten. „Wir waren sehr chancenlos“, berichtete SCU-Trainer Michael Lehmann, „Hamburg war in allen Dingen besser.“

Die Grafschafterinnen sahen sich in allen drei Durchgängen von Beginn an mit Rückständen konfrontiert, denen sie erfolglos nachrannten. Im ersten Abschnitt hielten die Gäste zwar bis zum 16:18 den Kontakt, dann allerdings machten die Hamburgerinnen über 20:16 mit 25:18 nach 19 Minuten die 1:0-Führung perfekt. Im zweiten Durchgang verschafften sich die Gastgeberinnen mit 10:4 früh einen beruhigenden Vorsprung, den sie in einen souveränen 25:14-Satzgewinn ummünzten. Im dritten Satz wehrten sich die Emlichheimerinnen trotz eines 1:8-Starts gegen die drohende Niederlage, kamen auch auf 11:13 heran – doch mehr war nicht drin: Mit 25:18 machten die Hamburgerinnen den 3:0-Erfolg perfekt. Sie sind bereits am Sonntag wieder gefordert, müssen beim Liga-Rivalen DSHS SnowTrex Köln in der letzten Qualifikationsrunde zum DVV-Pokal antreten.