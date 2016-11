Sportwelt

0:1 gegen Irland: Weiterer Rückschlag für Österreich

Das erhoffte Erfolgserlebnis ist ausgeblieben: Österreich verliert in der WM-Quali erneut - Trainer Marcel Koller muss um seinen Job bangen. Kroatien gewann ein weiteres Duell zweier EM-Teilnehmer.

dpa Wien/Zagreb/Antalya. Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation einen weiteren Rückschlag kassiert und droht die Weltmeisterschaft 2018 in Russland zu verpassen.

Die Auswahl von Trainer Marcel Koller verlor das Duell zweier EM-Teilnehmer gegen Irland mit 0:1 (0:0). James McClean erzielte in der 48. Minute den einzigen Treffer der Partie. Nach der Niederlage vor 48 500 Zuschauern im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion und der bislang enttäuschend verlaufenen WM-Quali könnte es nun auch für Koller eng werden. In der Gruppe D liegen die Österreicher mit nur vier Punkten aus vier Spielen schon deutlich hinter Irland (10). Vor dem direkten Aufeinandertreffen am Samstagabend in Cardiff hatten auch Serbien (7) und Wales (5) bereits mehr Zähler als Österreich.

In Wien hatten der Leipziger Bundesliga-Profi Marcel Sabitzer mit einem Lattentreffer (39.) und Marc Janko per Kopf (94.) die größten Chancen für die Gastgeber. Doch am Ende kassierte die Koller-Auswahl die erste Heimniederlage in einem Pflichtspiel seit dem 11. September 2012 und dem 1:2 gegen Deutschland. Das nächste Quali-Spiel steht am 24. März 2017 gegen Moldau an.

In der Gruppe I entschied Kroatien die mit Spannung erwartete Partie gegen Island mit 2:0 (1:0) für sich. Marcelo Brozovic (15./90.+2) von Inter Mailand schoss die Gastgeber in Zagreb zum Sieg. Der frühere Dortmunder und Wolfsburger Bundesliga-Profi Ivan Perisic sah in der Nachspielzeit wegen eines groben Foulspiels noch die Rote Karte.

Die Türkei gewann in Antalya gegen Kosovo dank der Tore von Burak Yilmaz (51.) und Volkan Sen (55.) mit 2:0 (0:0). Die Tabelle führt Kroatien (10) an. Island hat nach vier Spielen 7 Punkte, die Türkei 5 und Kosovo 1.