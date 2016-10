Grafschafter Schaufenster

Die Bar Raummeter in Schüttorf lädt ein

Bild 1 / 2 Raummeter – das steht für Holz. Und Holz, das ist es, was den Besuchern der neuen Bar Raummeter als Erstes auffällt. Fotos: M. Jansen

Die gut sortierte Bar lässt keinen Wunsch offen.

Am 10. September eröffnet die komplett modernisierte Bar des Hotel-Restaurants Nickisch in Schüttorf. In nur sechs Wochen ist dort eine völlig neue Atmosphäre entstanden. Sie bietet mehr Raum für Tradition und Moderne.

gn Schüttorf Ab sofort bestimmen dort moderne Holzverkleidung, warme Farben und auffällige Lampen in Retrooptik das Gesamtbild - und auch der Name ist neu. Was bleibt: Eric Nickisch und sein Restaurant stehen weiterhin für regionale Frischeküche. Raummeter – das steht für Holz. Und Holz, das ist es, was den Besuchern der neuen Bar Raummeter als Erstes auffällt. Eine neue Theke nach modernsten Standards, gehobenes Interieur und ausgefallene Lichttechnik im Retrolook erwarten die Gäste im neu umgebauten Barbereich des Hotel-Restaurants Nickisch in Schüttorf. Abgerundet wird die durchdachte Einrichtung durch einen großen Effektkamin. Ein weiteres Highlight des neuen Konzepts: An der Decke sind schwarze Hochglanzlack-Panele angebracht. In ihnen spiegelt sich das warme Licht der kugelrunden Glühbirnen wieder. Hier zeigt sich ebenfalls die Liebe zum Detail, die im Haus Nickisch von jeher zum guten Ton gehört. „Es war Zeit für eine Veränderung“, sagt Gastronom Eric Nickisch. Das Konzept: Eine moderne Bar, die nicht nur für die Hotelgäste attraktiv ist. Hier sollen auch die Kunden aus der Umgebung einkehren. Regionalität war für den Hotelier zudem ein weiteres wichtiges Kriterium. „Unser Restaurant steht für die regionale Frischeküche“, betont Nickisch. „Klar, dass uns regionale Produkte und die Zusammenarbeit mit ansässigen Handwerkern auch beim Bau der Bar wichtig waren.“ In nur sechs Wochen wich die alte Berliner Bierstube aus den 1990er Jahren dem modernen Raummeter. Die Decken wurden angepasst. Die alten Bleiglasfenster durch neues Klarglas ersetzt. Und aus der ehemaligen Theke in U-Form ist nun eine hochmoderne L-Theke mit mehr Sitzplätzen geworden. Ein runder Tisch verbindet die beiden Flächen der Theke. Hier lässt es sich hervorragend plauschen. Das bestätigt auch Gastronom Nickisch: „Ein runder Tisch ist einfach kommunikativer.“ Über der Bar hängt ein großer Bildschirm. „Hier können unsere Gäste Sportübertragungen und andere wichtige Ereignisse mitverfolgen“, sagt Eric Nickisch, hier vor allem auf das Programmangebot von Sky. Zusätzlicher Pluspunkt: Die Bar kann auf Wunsch auch exklusiv gemietet werden. Ein weiteres Highlight der neuen Bar: Im Handumdrehen lässt sich die Theke in ein Buffet umrüsten. Hier gibt es unter der Woche jeden Mittag ein frisch zubereitetes Lunchbuffet – genau das Richtige für eine kleine Auszeit in der Mittagszeit. Mit einem Parkplatz für das Auto oder die Fietse direkt vor der Türe und einem gemütlichen Platz auf einem der gepolsterten Bänke kann die Mittagspause dabei ganz entspannt angegangen werden. Geöffnet ist das „Raummeter“ wie auch das Hotel-Restaurant Nickisch 365 Tage im Jahr. Ob Whiskey, Gin oder doch ein Cocktail - die gut sortierte Bar lässt keinen Wunsch offen. Und auch Bierliebhaber kommen hier auf ihre Kosten. „ Unsere neu installierte Zapfanlage aus dem Bierkeller ist speziell gekühlt“, erklärt Eric Nickisch. „Jedes frisch gezapfte Bier hat die optimale Temperatur.“ Zudem gibt es verschiedene Bierspezialitäten vom Fass und erstklassige Erzeugerweine im Angebot. Übrigens: Egal ob Á la carte-Gerichte oder saisonale Angebote wie Wild aus eigener Jagd - die komplette Speisekarte des Restaurants kann auch im Raummeter in Anspruch genommen werden. Abwechslungsreich wird es auch im Raummeter selbst. „Wir planen verschiedene Events“, erzählt der Gastronom. „Unter anderem werden wir ein Steak-Gin-Tasting mit dem Big-BBQ-Blogger Oliver Gawryluk veranstalten.“ Die Teilnehmer werden dann unterschiedlichste Steakvarianten und ihre Besonderheiten vom Profi vorgestellt bekommen. Klar, dass da auch munter probiert wird. Flankiert wird das Ganze von einer Gin-Verköstigung - eine schmackhafte Kombination. „Hierauf freue ich mich schon selbst sehr“, verrät Nickisch. Eröffnung des Raummeters ist am 10. September, ab 17 Uhr. Dann können sich die Gäste selbst ein Bild vom neuen Konzept der Bar machen. Zur Begrüßung gibt es einen kleinen Aperitif. Weitere Infos unter www.hotel-nickisch.de und auf Facebook.com/Raummeterbar

